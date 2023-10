Al Ittihad vence Al Quwa Al Jawiya com gol no fim e assume liderança do grupo na Liga dos Campeões da Ásia

Nesta segunda-feira, o Al-Ittihad venceu o Al Quwa Al Jawiya, por 1 a 0, no Estádio King Abdullah, em Jeddah, pela terceira rodada do Campeonato Saudita.

O único gol do jogo saiu nos acréscimos. Após jogada de Kanté, Hamdallah recebeu no meio da área e finalizou ao gol de Hameed para garantir a segunda vitória da equipe na competição. Na reta final, Hamdallah ainda quase fez o segundo, mas viu o goleiro salvar.

Com este resultado, o Al Ittihad assume a liderança do Grupo C, com seis pontos. O time saudita tem uma rodada a menos que os demais integrantes do grupo, já que o jogo da segunda rodada, contra o Sepahan, do Irã, foi adiado. Já o adversário fica em terceiro lugar, com quatro pontos.

A equipe volta a campo pela competição no dia 6 de novembro, quando enfrenta o Al Quwa Al Jawiya, novamente. Antes disso, o time que conta com os brasileiros Luiz Felipe e Romarinho, entra em campo pelo Campeonato Saudita contra o Al-Hazem, na próxima quinta-feira, às 15 horas, pela 11ª rodada.