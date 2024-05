Zefa Leonel cai para trás com noivado de Blandina e Zé Beltino

No capítulo de sábado (1º), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Zefa Leonel (Andrea Beltrão) fica chocada com o anúncio de noivado de Zé Beltino (Igor Fortunato) e Blandina (Luisa Arraes).

O que vai acontecer

Após cair em um plano da vilã e vê-la nua, o filho mais velho de Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) acredita que precisa se casar com ela. Ele leva Blandina até a mãe e comunica o noivado.

Zefa Leonel não gosta da novidade. Ela aceita a união com uma condição, que o casamento seja feito com separação total de bens.

Blandina fica morrendo de raiva. Ela finge que precisa levar os documentos para seu advogado ler, mas vai correndo para a cama do amante Marcelo Gouveia (José Loreto).

