Taty Pink relembra traição inesperada pós-casamento: ‘Meu mundo caiu’

Taty Pink relembrou na madrugada de hoje (31) em A Grande Conquista 2 (Record) uma fase de vida em que foi traída pelo então marido.

O que aconteceu

No sofá da sala, Taty desabafava com Hideo quando revelou que foi traída sete meses após seu casamento, em 2016, com uma colega de trabalho. "Meu mundo caiu aquele dia, eu chorava muito. Nunca imaginava que poderia acontecer aquilo", contou.

O episódio desenvolveu crises de ansiedade na cantora, diz ela. "Por causa disso, peguei o celular, com mensagem, foto, tudo", conta. "Desde aí, tudo se foi, se acabou".

Ela conta que manteve a relação com o marido após a traição. "Besta, dependente emocional", afirmou.

A cantora está preocupada por sua amizade com Fellipe se tornar motivo de briga entre o Conquisteiro e outros participantes. "Vou ser julgada por algo que nem mereço", afirmou. "Certeza que as pessoas estão me julgando lá fora, como mulher".

