Sexo em gravação, bafo: o namoro polêmico entre José de Abreu e Maria Zilda

José de Abreu manteve um breve, mas intenso relacionamento com Maria Zilda Bethlem, que vira e mexe volta a ser notícia, sobretudo pelo fato de a atriz afirmar que o ator tem mau hálito.

Como foi o namoro dos dois

Abreu e Bethlem se envolveram amorosamente nos bastidores do filme "A Intrusa" (1979). O ator afirmou em seu livro autobiográfico que na época eles deixavam de almoçar para irem transar no meio do mato.

José explicou que colocava Maria Zilda na garupa do cavalo e iam para debaixo de uma árvore. "Transávamos no meio do nada na hora do almoço, comer para quê? Pegava o cavalo do personagem, a colocava na garupa e íamos para baixo de uma árvore, longe dos olhares da equipe. Estendia meu poncho azul com forro vermelho na relva e nos amávamos como se a vida acabasse ali."

Maria Zilda também retratou a relação com Abreu em seu livro "A Caçadora de Amor". Na obra, a atriz alega que não sabia que na época o ator era casado com a atriz Nara Keiserman, por isso viveu o "namorico" com o famoso.

Eu não sabia que ele era casado. Fomos apresentados e é aquela coisa de cinema, de locação. Você está lá um mês com a pessoa, acaba tendo um namorico. Maria Zilda Bethlem

Atriz afirmou em live com Murilo Rosa em 2020 que Abreu tem bafo e daí surgiu a discórdia entre os dois. Segundo a atriz, o artista bebia muito, inclusive durante as filmagens, e também fumava. Ela reclamou que era difícil gravar cenas de beijo com ele. "Quando era cena de beijo? Porra, a pessoa que fuma pra caramba. Sabe?", exclamou. "A pergunta foi: 'Você já beijou alguém com bafo?' Já! Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era [cena] externa. Ele suado. Já tinha o cheiro do suor, mais o do cigarro, mais o da bebida. Era uma coisa insuportável. Zé era um bicho."

José de Abreu se irrita com Maria Zilda

As declarações de Bethlem sobre o suposto mau hálito de Abreu foram feitas em 2020, mas ele só se manifestou na terça passada (28). O ator soltou o verbo, acusou a atriz de mentir deliberadamente e afirmou que ela traiu o marido com ele "por anos" depois da novela "Bebê a Bordo" (1988) — trama em que ela reclamou do bafo.

Abreu sugeriu que atriz tinha o "nariz prejudicado" e afirmou que "cansou de ser acusado por uma fracassada". "Não vou aguentar uma ex-atriz que não detém nenhum respeito entre seus pares dizendo merda sobre mim. Ainda mais numa live com outro merda que, se fosse digno, teria me defendido".

Zé finalizou reforçando que Maria Zilda mentiu. "Chega, foram anos de sacanagem em cima de meu hálito. Fui casado com cinco mulheres, fui comido por dezenas delas. Perguntem! Você vai achar uma perto de você. Maria Zilda mentiu. Nenhum contrarregra ou produtor amarra verdadeiramente um ator numa árvore, ou tronco. Finge que o faz. Enrola a corda nas mãos e punhos, e o ator pode se soltar quando lhe aprouver. A historinha que ela contou para Murilo Rosa é absolutamente mentirosa."