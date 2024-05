Rafa Kalimann passa feriado em cachoeira, veja fotos

Rafa Kalimann, 31, aproveitou a pausa do feriado prolongado para curtir uma cachoeira em Angra dos Reis.

A atriz usou a pausa nas gravações da novela "Família é tudo", da Rede Globo, para passar uns dias de descanso em Angra dos Reis. Por lá, ela andou de bicicleta e fez uma trilha até chegar na cachoeira, onde deu um bom mergulho e tomou um banho com a queda d'água.

"Que dia necessário", compartilhou em seu Instagram com vários cliques do dia. Para o cachoeira, a musa elegeu um biquíni coringa preto.

Ela também ousou em um look com transparências, um vestido amarelo e sandália feitos em crochê. Ela dividiu algumas fotos usando o look durante o pôr do sol em um píer em Angra dos Reis. A modelo compartilhou um vídeo arrumando o visual. "Como tá o feriado por aí?", escreveu na publicação da gravação.