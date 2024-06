Público de micareta em SP apela para o 'paredão do mijo' para se aliviar

Nos dois dias da Micareta SP o público transformou o paredão da Arena Pinheiros em mictório. Algumas pessoas urinaram na entrada da área dos banheiros químicos, antes mesmo de entrar nas cabines.

Alguns revezaram entre as paredes e as cabines. Com o trio elétrico do outro lado do evento, Gilmar Donizete Júnior, 29, levou cerca de 1 minuto e meio para usar o banheiro químico.

"A estratégia é esperar o caminhão (trio elétrico) passar, porque todo mundo vai atrás, e aí dá pra ir no banheiro tranquilo. Se o caminhão tiver perto do banheiro não dá", diz ele, que fez xixi no paredão por não aguentar segurar.

Já Rafael Gustavo, 31, reclama da quantidade de banheiros químicos. "Fui pro paredão por conta da infraestrutura, se tivesse banheiros em mais lugares, não ia precisar", diz Rafael.

"Eu sei que não é o certo, mas a bebida por ser diurética, acaba acontecendo. Se pra mulher fosse fácil, também ia acontecer."

A amiga concorda. Rita de Cássia, 30, assume que usaria o 'paredão' por conta do estado dos banheiros químicos. "Está um caos. Precário".

De acordo com organizadores do evento que aconteceu nos dias 30 e 31 de maio, o espaço possuía dois espaços com banheiros químicos destinados ao público.

No ano passado, o evento foi no Anhembi, que conta com uma infraestrutura maior.