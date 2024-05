Participantes reclamam de ovo cru em panela por 24h; responsável assume

Os Conquisteiros reclamaram na tarde de hoje (31) de um ovo cru deixado dentro de uma das panelas de A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Na cozinha, Any reclamou do ovo quebrado e deixado em uma das panelas da cozinha. "Cara, se tem uma coisa que eu fico indignada é estragarem comida. Um ovo aqui dentro da panela de ontem. Ainda perguntei de quem é. E tipo, a gente só tem dois ovos por dia. Um ovo para mim faz muita falta", disse.

Guipa concordou. "Tem gente que não tem um ovo para comer em casa e a galera faz isso", afirmou.

Mais tarde, Dona Geni também reclamou. "A pessoa tem que ter ciência de que está errado", afirmou.

Enquanto os Conquisteiros treinavam na academia, o assunto voltou à tona. Lizi, então, assumiu que era a responsável e que se esqueceu do ovo.

