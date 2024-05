Neon Cunha faz promessa à comunidade trans: 'Vão ter tudo que eu não tive'

Neon Cunha foi um dos destaques da 7ª Marcha do Orgulho Trans, que acontece no centro de São Paulo nesta sexta-feira (31). A ativista fez um discurso antes do cortejo começar, para o público que se aglomerava no Largo do Arouche.

Ela pediu para que as pessoas trans que estavam ali não olhassem apenas para políticos. "Olhe para si mesmo, olhe para você. Antes de todos os políticos, nós estávamos aqui. Antes de qualquer política, nós estávamos aqui".

Em sua fala, ela reforça que não fez nenhum favor para a comunidade trans, mas fez com que a sociedade soubesse que a comunidade existe e resiste. "Vocês vão ter tudo o que eu não tive. Vão sonhar mais e realizar muito mais. Voem alto", disse. Em 2024, ela é pré-candidata a vereadora na cidade de São Paulo pelo PSOL.

Neon ficou conhecida nacionalmente em 2016, após recorrer à Justiça pelo direito à morte assistida caso não pudesse mudar de nome e gênero. Na época, ela se recusava a ser diagnosticada como uma patologia, como era feito com mulheres trans naquele momento. Hoje, além do trabalho na política, se dedica na luta da causa trans no Brasil.