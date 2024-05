MC Ryan SP mostra detalhes de apartamento de luxo no Rio de Janeiro

MC Ryan SP, 23, fez uma tour para mostrar o seu apartamento no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Morando em São Paulo, o cantor decidiu ter também um apartamento no Rio de Janeiro. Na última quinta (30), ele mostrou detalhes do imóvel em suas redes sociais.

MC Ryan SP mostrou a sala de jantar, sala de estar e cozinha, e os quadros que decoram o ambiente.

Na entrada da casa, um quadro de sua participação no programa do Faustão. Nas paredes, seus sucessos como mais de 67 milhões de streams no hit "Melhor Vibe".

Faz oito meses que Ryan Santana dos Santos é o artista mais tocado no YouTube no Brasil. No Spotify, ele se reveza no ranking dos mais ouvidos com Ana Castela.

"Na favela, nossa chance era ser traficante ou roubar. Fui por outro caminho e fiz o nada virar tudo", diz ele em entrevista ao UOL.