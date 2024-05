Maya Massafera abre o jogo sobre transição: '40 anos na pior prisão'

Maya Massafera, 43, em carta aberta publicada na revista Vogue:

Falou sobre a felicidade e disforia após a transição. "Tenho vontade de me olhar no espelho, de sair de casa e de viver. Ao mesmo tempo, tenho muito medo e uma disforia, porque sair de casa se tornou um evento. As pessoas querem ver se estou realmente feminina, o que mais mudou em mim e como está o meu corpo. Até meus amigos têm essa curiosidade e sei que não é por mal — mas estou exausta. Temos que entender que somos únicas."

Maya relembrou o que sentia antes de se reconhecer como mulher trans. "Passei 40 anos na pior prisão que vocês podem imaginar. Eram 24 horas por dia dentro de um corpo e gênero que não eram meus. Nasci com alma feminina, eu era uma mulher presa em um corpo masculino. Tinha meus momentos felizes, mas não era uma pessoa feliz."

Ela explicou o início da transição. "Comecei os hormônios em outubro de 2023 e, durante três meses, não conseguia sair da cama, pois fiquei muito fraca. Foi um momento muito difícil, mas libertador. Nos meus planos, eu pretendia ficar mais tempo longe de tudo, porém a mídia descobriu e começaram a sair algumas matérias muito distorcidas."

Quer seguir a carreira no entretenimento. "O futuro eu não sei ao certo, mas sei que quero continuar no entretenimento e ser uma influência boa para quem me acompanha. Quero fazer diferença no mundo e espalhar toda essa alegria e gratidão que estão no meu peito."