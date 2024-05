Ator de 'As Branquelas' relembra quando filho se revelou trans: 'Eu cresci'

Marlon Wayans, 51, relembra quando seu filho mais velho, Kai, 24, revelou ser um homem trans.

O ator de "As Branquelas" diz que também passou por um tipo de transição. "Fui da provocação à aceitação. Demorei uma semana, e nessa semana eu cresci mais que tem todo o resto da minha vida", relembra em entrevista à revista People.

Você entende o propósito dos seus filhos, e a beleza do amor incondicional. No fim do dia, a única coisa que importa no meu coração é que minha criança esteja feliz. Marlon Wayans

Ele faz piada sobre a experiência em seu novo especial de stand up. "Tenho um acordo com os meus filhos: o que quer que você faça na sua vida, saiba que existe a possibilidade de eu achar engraçado e falar sobre isso", conta.

Marlon só não faz piada sobre o seu divórcio mais recente. Ele está disputando com a ex, Brittany Moreland, a guarda de Axl, de um ano e meio. "Não vou brigar publicamente. Você não precisa ser um casal para deixar seu filho crescer em paz. Toda criança merece isso", afirma.