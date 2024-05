'Legalmente Loira' é nostálgico, divertido e relevante, diz atriz Myra Ruiz

"Legalmente Loira - O Musical" vai pintar São Paulo de rosa a partir de 17 julho. A produção, que terá a estrela Myra Ruiz no papel de Elle Woods, promete agradar os fãs do filme e da montagem clássica da Broadway.

A adaptação do musical é sensacional. O filme é maravilhoso, icônico. Eu assistia semanalmente na minha adolescência. A história é a mesma. Muito fiel ao filme. Os fãs vão sair satisfeitos, com aquela sensação gostosa de nostalgia. É nostálgico, é divertido, mas é extremamente relevante. Myra Ruiz, em conversa com Splash

A produção parte da desilusão amorosa de Elle, que leva um fora do namorado no mesmo dia em que esperava ser pedida em casamento. Ela é deixada sob o argumento de que não estaria dentro do padrão esperado para viver ao lado de alguém que deseja seguir carreira política.

Arrasada, a loira então decide fazer direito em Harvard —mesma universidade do ex-namorado. É o início de uma jornada bem-humorada de "emancipação", descobertas e reconstrução de autoestima (com doses generosas de dança, música e rosa).

Ela passa por um processo, consegue entrar em Harvard, inicialmente para ir atrás do Warner. Depois, ela vai percebendo: 'Eu tenho esse poder dentro de mim. Se você não enxerga isso, se vocês não enxergam isso, eu enxergo e eu vou mostrar para o mundo e para mim mesma'.

Myra Ruiz é um dos grandes nomes do teatro musical no Brasil Imagem: Reprodução/Instagram/@myra_ruiz

A artista avalia que, assim como a protagonista, toda mulher vive um "momento de emancipação" na vida. "De encontrar a sua força interna, de ter coragem de bancar essa força e entender que não precisa de mais ninguém. Só da força interna para conquistar o que quiser na vida. É um processo que eu estou vivendo, vivo e estou vivendo cada ano."

Claro que a gente sempre tem o apoio de amigos, família e tudo mais, mas aquela coisa que a gente foi entuchado por filmes, patriarcado, de que uma mulher depende do seu relacionamento e de um homem, já vem caindo por terra há muito tempo.

"Legalmente Loira - O Musical" é uma coprodução do Atelier de Cultura e Instituto Artium de Cultura, que são os mesmos produtores de sucessos como "Wicked", "Matilda", "Cantando na Chuva" e "Evita Open Air".

Teatro musical no Brasil

Atriz estrelou EVITA Open Air Imagem: Divulgação/EVITA Open Air

Myra Ruiz, que é uma das grandes estrelas do teatro musical, comemora os avanços do mercado e a evolução das produções no Brasil. Com 13 musicais na carreira, ela já participou de "Evita", "Wicked", "In The Heights", "Nine" e "Matilda".

Acho que o mercado está muito especializado, professores excelentes, cada vez novos coreógrafos surgindo [...] Queria cada vez mais que a gente aquecesse um mercado brasileiro de teatro musical nacional. Histórias originais brasileiras. Eu quero começar a produzir, escrever um projeto autoral. Então quero fazer parte desse movimento de criar mais obras originais brasileiras.

A artista, que foi destaque na revista Forbes Brasil na lista 30 Under 30 (2017), também sonha em voltar para o audiovisual e lançar um projeto musical. A atriz foi protagonista da série "(Des)encontros" do canal Sony e fez sucesso com o show solo "Depois que a Cortina Fecha".

Serviço

Legalmente Loira - O Musical

Local: Teatro Claro SP - Shopping Vila Olímpia

Temporada: 17 de julho a 08 de setembro de 2024

Ingressos: de R$19,80 a R$370,00 (onde comprar)