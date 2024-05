K-pop: ATEEZ retorna, aespa no topo, nove anos de SEVENTEEN

Chegamos ao fim de mais uma semana e com ela temos nosso giro de notícias com tudo de mais importante que rolou no Universo K-pop!

- Grandona, o MV de "MONEY" da Lisa atingiu 1 bilhão de visualizações no YouTube

- Carats ficaram emocionadas com esse vídeo OT13 pois o Seventeen comemorou 9 anos de existência. Parabéns ao grupo, deve ser um desafio enorme manter tanta gente junta e diferente em sintonia e fazendo cada vez mais sucesso!

going round in circles, unaware of how much they changed the trajectory of my life proud is an understatement— i love you, my seventeen, my ot13 ??? pic.twitter.com/VoaVt4OcBu -- cd ??? ? (@j_haniddadu) May 25, 2024

- Sofisticado e com gogó de ouro, Heesung (ENHYPEN) fez um ótimo cover de "This Is What Falling in Love Feels Like" do JVKE.

ENHYPEN's HEESEUNG covers "This Is What Falling In Love Feels Like" by JVKE. pic.twitter.com/SSlZ8LJOVG -- Kpop Charts (@kchartsmaster) May 26, 2024

- Namjoon postou os stories mais fofos junto com Jooheon (MONSTA X). Os dois são da mesma divisão no Exército e pelo visto ficaram amigos. Categoria é: rappers excelentes que possuem covinhas.

jooheon in namjoon's IG story pic.twitter.com/YZSBdaCvpf -- ??? 1526 (@TurtleLoveCat) May 27, 2024

- Essa era das aespa é a melhor delas e "Armageddon" é gigante (em produção, música e coreografia). O grupo segue no topo dos charts com "Supernova".

- A Balmain anunciou que Han Jisung faz parte do time deles agora. Chique demais nosso miniquerido. Vai brilhar ainda mais com looks icônicos da marca.

Artist Han from @Stray_Kids radiates effortless elegance wearing @ORousteing's #BALMAINSS24 collection for the latest issue of @wkorea.

Brilliant and fearless, the artist's aura blends perfectly with the house's long-standing link with the musical world.#BALMAINARMY pic.twitter.com/oFPUhr2NWH -- Balmain (@Balmain) May 27, 2024

- Seok Matthew (Matchu) dos ZB1 fez 22 anos esta semana e conseguiu botar fogo no próprio bolo. Ainda bem que no fim deu tudo certo e ele apenas sorriu com o mini desastre.

Bro what kind of idol sets his own cake on fire and keeps singing happy birthday while the smoke just keeps getting worse LIKE THIS IS TAKING ME OUT pic.twitter.com/pRWtkESAin -- jojo!matthew day ! (@sapphorae) May 27, 2024

- Fofos demais: Doyoung tá fazendo uma série de shows solo com a turnê "Dear Youth". Vários amigos dele foram prestigiar o show e esta semana tivemos essas fotos fofíssimas dele com o Johnny.

- Faltam menos de 12 dias para o Jin terminar o serviço militar. Tá chegando a hora Armys!

Faltam 12 dias pro Jin voltar do exército pic.twitter.com/nt5cDreZVd -- quantos dias faltam pro BTS voltar do exército ? (@soldadobts) May 30, 2024

- Os ZB1 gravaram o programa do Zico e Zhang Hao, e Hanbin fizeram cover de "Naughty" da Irene e da Seulgi (Red Velvet). Os fãs dos queridos pediam isso há tanto tempo que nem acreditaram. Entregaram demais!

- Uma fã postou foto da versão CD Player de "Armageddon", das aespa. Vem com uma bolsinha, mas infelizmente só vende na Coreia e estava custando cerca de quinhentos reais. O disco esgotou super rápido, mas fica a vontade.

the æspa cd player is worth every penny my gawd https://t.co/vCUK2vyrn2 pic.twitter.com/MSDJYIdAS5 -- puff . ? ? (@synkdyve) May 28, 2024

- As maiores estreias no Spotify em 2024 no K-pop (grupos):

1. #StrayKids, Lose My Breath (feat. Charlie Puth) — 2,633,599

2. #TWICE, I GOT YOU — 2,268,766

3. #aespa, Supernova — 1,942,333

4. #NewJeans, How Sweet — 1,916,346

5. #aespa, Armageddon — 1,893,656

- O canal coreano KODE, que faz muito sucesso no YouTube, tem um programa no qual reúne idols que não se conhecem ainda, mas possuem alguma conexão. Eles conversam anonimamente por chat e sempre rende momentos engraçados e preciosos, como foi o caso do programa de hoje com Gyuvin dos ZB1 e San do ATEEZ. Gyuvin é muito atiny. O querido disse que das 560 mil views na fancam de "Inception" do San, 60 mil são dele. A cara do San todo feliz significa.

GYUVIN'S REACTION TO SEEING THAT SAN WAS THE ONE HE WAS TALKING TO (HE EVEN THANKED THE STAFF) pic.twitter.com/bbslb27Tau -- (@sankaissed) May 29, 2024

- Não esperávamos menos da YVES, e "LOOP" é muito gostosinha de ouvir, pra alegrar qualquer orbit. Veja aqui:

- A estética do "NA", próximo comeback da Nayeon, é o melhor que temos dos anos 2000 e posso provar:

- Agora é oficial: a Wakeone anunciou que as Kep1er vão realmente seguir juntas, mesmo após o período de contrato estabelecido no programa. O grupo seguirá com sete integrantes. Mashiro e Yeseo encerram as atividades em julho após shows no Japão e devem fazer parte de outro grupo. O próximo comeback, o último OT9, acontece dia 3 de junho com o álbum "Kep1going On".

- A Ariana Grande repostou o vídeo da Hanni (NewJeans) dançando "The Boy Is Mine", e as NewJeans ficaram muito felizes (deram gritinhos na transmissão ao vivo que estavam fazendo quando comentaram do ocorrido). Ariana unnie!

hanni fangirling over ariana grande posting her to her instagram story



she just said "unnie i can dance for you all day" pic.twitter.com/1AhDXKRSzT -- HURT SOTY (@hurtsaz) May 30, 2024

- Vem muito aí engenes! Jungwon e Ni-ki comentaram no episódio mais recente de EN-O'CLOCK, que o segundo full álbum do grupo vai sair dia 12 de julho!!

how many comebacks have we had?

it's a full-length album this time...

it's full-length...

?? we've had five mini albums... one full-length, one repackage

and this is our second full-length album



enhypen coming back with their second full album pic.twitter.com/Sb69mRsPia -- ??? iciel ?? ???? (@baekwoniee) May 30, 2024

- ATEEZ retornou com "GOLDEN HOUR - Part 1" e lançou um MV divertidíssimo para a faixa-título "WORK".