Juliette comenta diferença de idade no namoro: 'Maturidade muito grande'

Juliette, 34, em entrevista ao programa Na Palma da Mari:

Falou sobre a diferença de idade com Kaique Cerveny, 25. "Apesar de ser mais novo, tem uma maturidade muito grande. E isso foi o que me encantou. Não ter ciúme demais, não ter vaidade de querer aparecer demais, entender que cada um tem o destaque na sua área."

Disse que não quer competição nos relacionamentos. "Ele é o campeão sul-americano do esporte dele, então já é o melhor no que ele faz. Eu não preciso competir. E eu vejo que relacionamentos acabam ou as mulheres são silenciadas por essas razões. Vaidade demais e o cara querer uma mulher inferior. Eu quero uma pessoa igual a mim."

Explicou a demora para assumir o namoro. "Eu era traumatizada. Então, antes de assumir uma relação mesmo, um namoro, eu queria entender se realmente ia dar certo, para não ficar me desgastando, me estressando com coisas que não vão para frente. Preferi entender e conhecer. Foram uns oito meses ficando sem namorar."

Afirmou que não tem insegurança quando se trata de homens. "Além de gostoso, ele é muito gente boa. Sou tranquila demais com isso, eu acho o máximo. Eu posso não ser a mulher mais bonita e gostosa do mundo, mas eu me garanto muito. Sou inteligente, tenho carisma. Nunca fui insegura com homem. Acho que não precisa disso, quem quer fazer faz. E ele é bonito mesmo, tem que achar."