Jennifer Lopez cancela turnê em meio a rumores de separação: 'Arrasada'

Jennifer Lopez cancelou sua turnê This Is Me… Live. Passar mais tempo com sua família é a justificativa da cantora.

O que aconteceu

Anuncio enviado à Variety hoje (31), representantes da promotora da turnê de Lopez, a Live Nation, anunciaram que a turnê de verão de 2024 nos EUA foi cancelada. Segundo a nota, "Jennifer está tirando uma folga para ficar com seus filhos, família e amigos próximos".

Estou completamente triste e arrasada por decepcionar você. Por favor, saibam que eu não faria isso se não sentisse que era absolutamente necessário. Prometo que compensarei você e estaremos todos juntos novamente. Amo muito todos vocês. Até a próxima vez…

Jennifez Lopez, em comunicado

Vários relatos da mídia disseram que a necessidade de tempo para a família é referente aos boatos de separação da cantora e Ben Affleck. Representantes da cantora não comentaram.

A notícia do cancelamento não é uma surpresa total, já que a turnê é cercada de relatos de vendas fracas e de muitos ingressos não vendidos. Fontes próximas a Lopez negam que a baixa procura seja o real motivo.