'Imaculada': Sydney Sweeney esperou 10 anos para fazer filme de sua vida

Sydney Sweeney estrela "Imaculada", filme de terror psicológico que combina "O Bebê de Rosemary" e "O Exorcista". O longa aborda temas religiosos e acompanha a história de Cecília, uma freira americana que se muda para um mosteiro italiano. Ao longo de sua jornada, ela conta com a ajuda do Padre Sal Tedeschi, interpretado por Álvaro Morte, o professor de "La Casa De Papel", mas segredos sombrios são revelados e a jovem freira precisa lutar por sua vida.

A atriz não é apenas a protagonista da produção, mas também a produtora e, em entrevista a Splash, revela que se apaixonou pelo longa há dez anos. "Fiz o teste para o filme quando eu tinha 16 anos e eu simplesmente não conseguia parar de pensar no roteiro", conta.

A transformação e toda a loucura que a personagem passa. Eu sabia que, como atriz, conseguir ter personagens que te levem a limites tão extremos é algo muito divertido. E eu queria muito fazer.

Sydney Sweeney, em entrevista a Splash

Sydney foi aceita para viver a protagonista, mas o projeto não saiu do papel. Para fazê-lo acontecer, ela usou a sua produtora, a Fifty Fifty Films - lançada em 2020 -, em parceria com a Black Bear Productions. "Todos Menos Você", comédia romântica também estrelada pela atriz, foi o primeiro título lançado pela companhia.