Atriz de 'América' vende fotos dos pés em grupo VIP para fetichistas

A atriz Franciely Freduzeski, de "América" e "O Clone", criou um grupo no Telegram para postar e vender fotos dos pés.

O que aconteceu

Ela posta fotos dos pés no Instagram há cerca de cinco anos. Em seu perfil, há um destaque que reúne as imagens divulgadas desde 2019: são fotos dela calçando salto alto, meias de pilates e de pés descalços, em diferentes cenários e poses.

A ideia do grupo surgiu quando ela teve a conta no Instagram derrubada. Em dezembro do ano passado, Franciely decidiu criar o grupo para poder atender os fãs sem sofrer denúncias e colocar em risco o seu perfil.

O grupo tem mais de dois mil membros. Não há custo para entrar na comunidade, mas é possível pagar por conteúdos exclusivos.

Ela diz que seu conteúdo é sensual, não pornográfico. "Não tem nada de pornográfico no meu perfil no Instagram e nem terá no grupo pago. Continuarei a postar no meu perfil no Insta, mas o grupo será para quem quer ver um pouco mais de fotos sensuais. Nada vulgar. É para brincar com a imaginação. Também vamos ter contos e vou vender produtos como meias, sapatos, que eu usei nas fotos", afirma em entrevista ao jornal Extra.