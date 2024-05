Faroeste brasileiro eletrizante, filme aclamado em Cannes está na Globoplay

Considerada uma verdadeira obra-prima do cinema brasileiro, o longa Bacurau, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, mistura elementos de ficção científica e crítica social. Para ver e rever, basta acessar o catálogo do Globoplay.

Em um clima que recorda clássicos do faroeste, o filme começa com a morte de dona Carmelita, uma matriarca de 94 anos, em um pequeno povoado no sertão brasileiro chamado Bacurau. Logo após sua morte, os moradores descobrem que sua comunidade foi apagada dos mapas.

Este é apenas o começo dos estranhos eventos que começam a ocorrer ali: drones sobrevoam a região, estrangeiros aparecem pela primeira vez e carros são atacados a tiros. Cadáveres começam a surgir, e os habitantes, liderados por Teresa (Bárbara Colen), Domingas (Sônia Braga), Acácio (Thomas Aquino), Plínio (Wilson Rabelo) e Lunga (Silvero Pereira), percebem que estão sendo atacados. Determinados a sobreviver, eles devem identificar seu inimigo e encontrar um meio de defesa coletiva.

Esse clima intenso rendeu aclamação internacionalmente a "Bacurau". Considerado o Melhor Filme no Festival de Cinema de Munique, na Alemanha, o longa também fez história no Festival de Cannes de 2019, onde foi o primeiro filme brasileiro a vencer o Prêmio do Júri, uma das categorias mais prestigiosas do festival.

O segredo para o sucesso de "Bacurau" é, de fato, a junção de vários elementos. Além do elenco bem afinado, liderado por Sônia Braga e Thomas Aquino, além de participações do alemão Udo Kier. Ao todo, foram dez anos para o filme ser produzido e outros 10 meses de edição. Este cuidado é refletido em cada frame do filme, resultando em uma obra que não só entretém, mas também faz uma poderosa declaração sobre resistência e comunidade.