Perfeito para quem amou Divertida Mente, filme apaixonante está no Disney+

De onde vêm suas paixões? O que faz de você, você? São essas duas perguntas que guiam a trama de "Soul", animação que está no catálogo do Disney+.

Não são apenas essas provocações que transformar o desenho em algo completamente revolucionário, mas também o pioneirismo: trata-se da primeira animação da Pixar que tem um protagonista negro e também o primeiro filme do estúdio a ser lançado diretamente para o streaming, sem passar antes pelos cinemas.

Em sua concepção, "Soul" segue a revolução na vida de Joe Gardner, um professor de música do ensino médio que sempre sonhou em ser um músico de jazz. Quando finalmente tem a chance de impressionar outros músicos durante um ensaio, sofre um acidente que separa sua alma de seu corpo e a transporta para o Pré-Vida, um lugar onde as almas se desenvolvem e ganham paixões antes de irem para a Terra.

Apaixonado por jazz, Joe deve usar isso a seu favor quando precisa trabalhar com 22, uma alma cética que há anos evita seguir para o mundo dos vivos. Para chegar a esse trabalho sobre o lado interno humano, é muito provável que os espectadores recordem de "Divertida Mente", outra produção recente da Disney. E não é à toa: os dois desenhos tem o mesmo diretor, Pete Docter, que já afirmou ter partido de reflexões pessoais após alcançar o sucesso em "Divertida Mente".

Enfim, "Soul" se configura como um expoente dentro do mercado de animação. Mais do que uma reflexão sobre existir, o desenho traz a cultura afro-americana associada ao jazz como pano de fundo, o que vale a sessão para as crianças de todas as idades.

Filme: Soul

Direção: Pete Docter

Ano: 2020

Gênero: Animação

Onde ver: Disney+