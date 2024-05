Fe Nobre diz que não conseguiu ser adolescente: 'Tinha que ser perfeita'

Crescer em frente às câmeras teve um custo alto para a atriz Fernanda Nobre. Na TV desde os 8 anos, ela conta no Maria vai com os Outros, do Canal UOL, que não conseguiu viver sua adolescência porque tinha que ser perfeita até longe da televisão.



Hoje, olhando, eu fui construída como uma criança, uma adolescente, que não podia errar. Eu tinha que ser perfeita. Eu era a garota da novela, da malhação, treinada para agradar. Fernanda Nobre, atriz



Protagonista da malhação nos anos 90, a atriz chegou a ser questionada sobre o seu peso após ganhar alguns quilos. Um cenário que é difícil imaginar no século XXI, com discussões sobre gordofobia e feminismo em todas as áreas da vida.



Na malhação, quando eu entrei, eu tinha 16 anos. Ai eu engordei. Sei lá, dois quilos, três quilos, fiquei com aquelas bochechinhas. E me chamaram atenção: olha, você é protagonista do programa, você tem que emagrecer. Imagina se hoje vai acontecer isso? A gente evoluiu muito. Fernanda Nobre, atriz



E a atriz viveu tudo isso em um momento que a internet não era acessível em larga escala. Assistir televisão, muitas vezes, era a única forma de entretenimento e de se identificar com um grupo. Fernanda não teve espaço para viver sua adolescência até na vida pessoal:



Eu não consegui ser adolescente, criança eu fui. Na época da minha malhação, não existia rede social. A malhação era a maior coisa que existia para jovens. Era um sucesso absoluto. Não dava pra eu ir para as boates, para as festas. Quando eu ia, eu recebia muito bullying. Fernanda Nobre, atriz



O ambiente de cobrança e vigia do corpo e do comportamento era tão grande que a atriz carrega até hoje a necessidade de se ver como uma mulher que não tem a obrigação de ser perfeita. "Era muito tóxica a forma como a gente vivia e consumia o mundo. Eu vejo as entrevistas que eu dava, as manchetes eram muito horrorosas. Anos 90 e 2000 não eram para amadores".

