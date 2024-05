Ex-noivo de Mari Gonzalez reage em foto dela com Pipo Marques

Jonas Sulzbach surpreendeu ao deixar um comentário na foto de Mari Gonzalez, sua ex-noiva, com Pipo Marques.

O que aconteceu

O ex-BBB reagiu a um carrossel de fotos de uma viagem que a ex fez com o cantor. "Deus abençoe"

Mari Gonzalez aparece em clima de romance ao lado de Pipo Marques. Rafa Marques, irmão de Pipo, e a mulher dele, Pati Guerra também aparecem nas imagens.

Desde o fim do namoro com Jonas, Pipo Marques é a primeira pessoa que Mari Gonzalez assume publicamente. O músico baiano é filho do cantor Bell Marques, ex-vocalista da banda Chiclete com Banana

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach estiveram juntos por nove anos, até anunciarem o fim do noivado em outubro de 2023.