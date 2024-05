Edlaine, Lizi e Brenno trocam ofensas em briga acalorada: 'Show de horror'

Lizi, Edlaine, Brenne e Kaio se envolveram numa série de troca de ofensas na madrugada de hoje (31) em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Após se tornar Dona da Mansão e chamar Lizi, sua rival, para ser sua dupla, Edlaine abriu um champagne. Bruno, Brenno e Kaio foram os convidados escolhidos para o quarto.

Ao servir a bebida para Brenno, o Conquisteiro agradeceu e Edlaine reclamou. "Não, você não é meu convidado, por mim você nem estaria aqui", disse.

Brenno, então, fez um brinde à "soberba" e à "humildade dessa Dona", de forma irônica. "Principalmente vindo dessa parte", respondeu Edlaine apontando para ele e Lizi.

Minutos depois, a briga começou. Edlaine expôs o interesse de Lizi em Hadad e a rival se irritou por ela trazer o assunto "antigo" à tona. "Meu Deus, ela acabou de falar que defende mulher e tá jogando a mulher na mão de um cara aleatório", reclamou Brenno.

Kaio defendeu Edlaine e também foi criticado por Lizi e Brenno.

Lizi deixou o quarto dos Donos e foi para o quarto geral reclamar que Edlaine "expôs coisas íntimas minhas", afirmando que evitou brigar com ela. "É bizarro, é um show de horrores, coisa que nunca vi na vida", disse. "Os dois [Kaio e Edlaine] fazem qualquer coisa por um milhão de reais. É um show de horrores".

Enquanto isso, no quarto do Dono, Kaio disse que Lizi "deu o show dela".

De volta ao quarto, Lizi disse para Edlaine e Kaio que os dois são "podres". "Você quis criar uma situação comigo que nunca existiu", afirmou Lizi. "Desconhecem a palavra 'desculpa'".

