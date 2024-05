Christian Chavez, do RBD, revela se entraria ou não em um reality show

Christian Chavez compartilhou um vídeo da ex-participante do BBB 24, Beatriz Reis, cantando RBD um dia antes de subir ao palco ao lado de Joelma na Micareta SP, nesta sexta-feira (31) e respondeu em entrevista com o UOL se toparia entrar em um reality show de confinamento.

"Eu posso ser muito engraçado, mas não sei se estando em uma casa, fechado? não sei", assume. Christian brigaria por fila no banheiro? O cantor brinca: 'Ai, não. Eu tenho que fazer cocô", diz rindo, com um português impecável.

Christian confessa que tem algumas manias e por isso não se daria bem 'preso dentro de uma casa'."Quando assisto Big Brother e outros realisties só penso no estresse, acho que tem personalidades que se dão bem, mas fico estressado, 24 horas sendo assistido?melhor ficar aqui atrás", diz.

Apesar de não topar o desafio, o cantor mexicano diz admirar as pessoas que se jogam em um reality de confinamento. Christian já participou do 'Esse Artista Sou Eu' do SBT em 2014. "Foi difícil, eu ficava muito estressado", confessa.

Encontro com Joelma

Christian e a cantora brasileira se encontraram pela primeira vez no Brasil ontem (30) para ensaiar o show que acontece hoje em São Paulo. Antes de subir ao palco, o eterno RBD diz: "Estou muito feliz de estar no Brasil e conhecer Joelma. Tive uma conexão muito especial com ela"