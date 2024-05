Catia detona Edlaine como Dona e nega jogo de Guipa: 'Vai tomar no…'

Catia Paganote criticou na manhã de hoje (31) a postura de Edlaine como Dona em A Grande Conquista 2 (Record), e negou que Guipa jogue sozinho.

O que aconteceu

Em conversa na cozinha, Catia disse que Edlaine está se comportando de uma maneira diferente de outros Donos da Mansão. Segundo ela, Edlaine não se importou com dividir a limpeza ou assumir a liderança na Mansão. "E fica: 'Me chame de Patroa'. Ah, vai tomar no…", disse.

Geni concordou. "Quer brincar de casinha", disse a Conquisteira. "Deve estar gostando, porque ela gosta de não fazer nada. Deve estar bem confortável", completou Catia.

A Conquisteira também negou Guipa após ouvir o participante dizer que não tem grupo formado. "Todo mundo aqui tem grupo formado", disse ela. "Você tem as pessoas que você mais gosta, se dá bem e conversa. Se for salvar, vai salvar uma dessas pessoas".

Guipa disse que não tem grupo, mas sim amizades. Catia insistiu que as pessoas com quem ele tem mais afinidade não deixam de ser "um grupo".

