Ben Affleck e Jennifer Lopez são vistos juntos em meio a rumor de divórcio

Ben Affleck, 51, e Jennifer Lopez, 54, foram vistos juntos enquanto enfrentam possíveis problemas no casamento.

O que aconteceu

O casal foi visto do lado de fora do Aerto Theatre em Santa Monica, na Califórnia, na última quinta-feira (30), de acordo com registros feitos pela People. Eles se reuniram para as comemorações de formatura de Violet, 18, filha de Ben com a ex-esposa, Jennifer Garner, 52.

Affleck foi flagrado carregando uma cesta com embrulhos rosa, enquanto Lopez caminhava ao lado dele, de óculos escuros e vestido longo florido. Caminhando atrás do casal estava Chris Anne Boldt, mãe de Affleck.

O casal está vivendo separado enquanto repensam o relacionamento, diz a People.