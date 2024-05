Apresentadora zoa maquiagem de Rambo na Grande Conquista: 'Tá difícil'

A apresentadora Ju Nogueira criticou ontem (30) o visual de Rambo em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Durante o Grande React, Ju Nogueira e Lucas Selfie assistiram aos momentos mais marcantes das últimas horas na Mansão.

Ao verem Rambo, Ju criticou a maquiagem do Conquisteiro. "Tá complicada essa maquiagem, né? Tá difícil. Não dá para levar a sério", afirmou.

Selfie, por sua vez, comentou que Hadad saiu perdendo na briga contra Lizi. "O grupo meio que, aparentemente, abraçou ela", disse.

