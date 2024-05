Anime inédito de 'Naruto' e 'Sakamoto Days', enfim, chegam aos fãs até 2025

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o Mundo dos Animes, que está perto da marca de um milhão de inscritos.

O anime comemorativo dos 20 anos de "Naruto", que seria exibido em 2023 e foi adiado por problemas na produção, ganhou uma janela de exibição. Segundo um relatório da emissora de TV, o anime inédito de "Naruto" será exibido em algum momento de agora até março de 2025. A princípio a série curta será uma aventura extra de Naruto criança ao lado dos amigos Sasuke e Sakura.

Com o atraso, a festa de duas décadas de "Naruto" anteriormente prevista para setembro de 2023 será comemorada em meio ao aniversário de 21 anos (ou até de 22). Nada muito atípico comparando com outros aniversários de franquias famosas: as comemorações de 20 anos de "Rurouni Kenshin - Samurai X" se arrastaram para além do tempo cronológico.

Foi lançado oficialmente o Jump Toon, plataforma de quadrinhos verticais da Shueisha para competir com os manhwas sul-coreanos. Alguns mangás como "Haikyu!!" e "Hell's Paradise" ganharam uma versão colorida nesse app. Infelizmente, o app e site funcionam apenas em japonês, ao contrário do Webtoon.

"Nier: Automata Ver1.1a" teve uma nova leva de episódios anunciada. A revelação foi por uma imagem misteriosa publicada nas redes sociais do anime. A cantora Lisa, a mesma da primeira abertura de "Demon Slayer", será responsável pela música da nova temporada. "Nier: Automata Ver1.1a" é aquele anime que teve grandes problemas de produção em 2023, como detalhado aqui.

Capa dos dois volumes do mangá "Crazy Food Truck", da editora brasileira Comic Zone Imagem: Divulgação/Comic Zone

A editora brasileira Comic Zone entrou oficialmente no mercado de mangás com o lançamento de "Crazy Food Truck", de Rokurou Ogaki. A trama ambientada em um mundo desértico mostra um senhor dirigindo um caminhão que funciona como food truck. Num belo dia, ele encontra uma moça sem roupa na estrada, e ela é perseguida por pessoas muito influentes. A cada capítulo, essa dupla improvável aprofunda os laços, além de comidas gostosas.

Todos os boatos se confirmaram e "Sakamoto Days" ganhará um anime produzido pela TMS (de "Dr. Stone") em janeiro de 2025. A série conta a história de um senhor fofo dono de uma vendinha que tem um passado inusitado: ele era um mafioso, mas abandonou tudo pelo amor. Agora ele precisará voltar, mesmo que não esteja com a mesma forma física.

Recomendação para o Fim de Semana: "Keijo!!!!!!!!"

Hoje a recomendação é de um anime de esporte, mas um que não existe. A protagonista é Nozomi Kaminashi, uma ginasta que ingressa numa nova modalidade em busca do dinheiro para ajudar sua família. Esse tal novo esporte é o "Keijo", no qual garotas sobem numa plataforma flutuante e precisam empurrar as inimigas com a força dos glúteos.

"Keijo!!!!!!!!" (com todas essas exclamações fazendo parte do título) é um daqueles animes bizarros, mas ainda divertidos. Cada personagem tem uma técnica diferente para empurrar as inimigas, então são partidas emocionantes. O anime foi um fracasso na época de seu lançamento, mas ainda é divertido. Tem 12 episódios e está disponível na Crunchyroll.