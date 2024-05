Racismo e rixa com Kaio: Vinigram é eliminado de A Grande Conquista

Vinigram foi eliminado na terceira Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record), com apenas 19,79% dos votos para ficar. O cantor disputou a preferência do público com os aliados Hadad e Lucas de Albú.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Como a Zona de Risco foi formada

A Grande Conquista: Vinigram, Hadad e de Albú estão na terceira Zona de Risco Imagem: Reprodução/PlayPlus

Em consenso, os Donos Hideo e Lucas de Albú indicaram Cel direto para a berlinda. O professor explicou que havia cedido.

De Albú foi o Dono mais votado para ir à Zona de Risco. Ele recebeu 10 votos na cabine secreta.

Hadad foi o mais votado pela casa na dinâmica cara a cara. O empresário somou 6 votos.

Cel, Hadad e Lucas de Albú se enfrentaram na Prova da Virada e Cel saiu vitorioso. Após escapar da berlinda, indicou Vinigram para seu lugar.

Racismo, treta com Kaio e alerta de Rachel: a passagem de Vinigram em A Grande Conquista

A Grande Conquista: Vinigram critica falta de higiene no banheiro Imagem: Reprodução/PlayPlus

Aliados. O cantor se aproximou principalmente de Liziane, Hadad e Lucas de Albú na Mansão. Antes de ser eliminado, disputou a preferência do público com os amigos.

Racismo e repercussão. MC Mari acusou Any de racismo contra Vinigram após uma brincadeira de mímica. Rachel Sheherazade ainda interveio e salientou que a produção do programa era "contra atitudes preconceituosas". A influencer se desculpou antes e depois do ocorrido com o artista, indicando que não queria magoá-lo.

Chamada de atenção em Guipa. O Conquisteiro alertou o jornalista de que "comprava brigas desnecessárias" e que, às vezes, deveria guardar o que pensa para si.

Bronca por urina. Ele reuniu os homens da Mansão e reclamou sobre a sujeira no banheiro, destacando que era "nojento, constrangedor e anti-higiênico".

Rixa com Kaio e Edlaine. O famoso reclamou da dupla por não parabenizar os Donos Hideo e de Albú. Mais tarde, chegou a alfinetar o Conquisteiro, afirmando que ele não sabia separar o jogo da convivência.

Gesto e fala obscenos a Kaio e advertência de Rachel Sheherazade. Vinigram discutiu com o assessor de Lucas Souza e o chamou de "babaca". Após fazer um gesto obsceno contra o rival, foi advertido pela apresentadora na formação da Zona de Risco, que salientou que a produção reprovava "falas preconceituosas".

Conselho de aliada. Liziane revelou que se arrependeu de entrar em embate com Edlaine e o aconselhou a não "cair em suas provocações".

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: O que eliminou Vinigram? Resultado parcial Total de 1 votos 100,00% Briga com Edlaine e Kaio Falsidade com outros Conquisteiros Saiba mais Fez as alianças erradas Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso