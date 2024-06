De Albú e Hideo discutem após dinâmica: 'Não preciso falar mentira'

Lucas de Albú e Hideo se desentenderam na dinâmica do Faro em A Grande Conquista 2 (Record). Depois do programa, eles chegaram a discutir mais uma vez.

O que aconteceu

No quarto, de Albú desabafou com Taty Pink: "Eu vou continuar não jogando sujo com ele, com o que acho certo. Não preciso falar mentira de ninguém e ponto. Eu sou assim, sou uma pessoa certa mesmo quando as pessoas agem mal comigo. Não vou ser o que não sou lá fora".

A cantora justificou que Hideo ficou revoltado por indicar alguém que não queria na terceira Zona de Risco. Na situação, os então Donos da Mansão mandaram Cel direto para a berlinda.

Minutos depois, Hideo entrou no cômodo e eles trocaram farpas novamente. "Falou que eu era prepotente, em nenhum momento fui prepotente com você. Falei que achava que ia ter um ou dois votos a mais, isso não é ser prepotente. Agora levar uma pauta que eu tinha certeza de que ia ganhar de você por 11 a 5, isso é uma mentira. Me pede desculpa que está tudo bem. O problema é que você não aceita, isso é f*da", declarou Lucas de Albú.

