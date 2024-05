Tira o restinho do ketchup desse jeito? Você usa leis da física e não sabe

Engana-se quem pensa que a física só serviria para explicar projetos complexos. Ela pode te ajudar inclusive na economia doméstica.

No quadro "O brasileiro precisa ser estudado" desta semana, a cientista Laura Marise, influenciadora do Nunca Vi 1 cientista, comenta quais princípios físicos estão por trás da estratégia inusitada de uma mulher para usar todo o conteúdo de um pote de ketchup: ela colocou o recipiente dentro de uma sacola plástica e girou rapidamente.

E você achando que nunca ia usar a Física que aprendeu na escola, não é?

Laura Marise

Mas o que está por trás do gesto aparentemente simples?

Quando ela gira a sacola, acontece uma combinação das forças centrípeta - que puxa para dentro e permite a sacola girar - e centrífuga, que puxa para fora e faz o molho se deslocar

Laura Marise

Esse é um processo semelhante ao das máquinas de lavar, que removem o excesso de água das roupas.

As redes sociais estão cheias de dicas. Algumas úteis, outras inúteis. A proposta de conseguir tirar até a última gota de molho de um recipiente pode ser valiosa para quem deseja aplicar as leis da Física no cotidiano, ou para quem é bastante pão duro e não aceita desperdício.

A ciência está em todo lugar e te dá uma ajudinha na hora de economizar ou ter ideias para qualquer tipo de gambiarra

Laura Marise

