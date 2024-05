Sabrina Petraglia chega em 'Família É Tudo' para viver rival de Jéssica

Nos próximos capítulos da novela das 7 "Família É Tudo (Globo), conheceremos Maya (Sabrina Petraglia), irmã de Jéssica (Rafa Kalimann).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

A nova personagem já foi citada pela vilã em conversa com Electra (Juliana Paiva). As duas viram uma foto de Maya fora do Brasil.

Maya passou alguns anos em Dubai e estará de volta em São Paulo. Ela assume o lugar do pai na administração da produtora em parceria com Tom (Renato Góes).

Segundo o autor Daniel Ortiz, em entrevista ao jornal Extra, a nova personagem vai causar na vida de Jéssica e afirmar que ela sempre teve inveja de Electra. "Maya vai jogar isso na cara dela, dizendo que desde pequena a irmã era assim", contou.

A atriz mudou o visual para viver a nova personagem e exibiu nas redes sociais. "Vocês pediram e eu voltei! Minha próxima personagem está chegando e passei por uma super transformação para viver Maya", escreveu na legenda da publicação.