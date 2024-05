Musa inspiradora e envolvida em processo: quem é a viúva do Chorão?

Graziella Gonçalves, viúva de Chorão, está no meio de uma briga judicial com Alexandre Abrão, filho do cantor, e defende que os ex-guitarristas do Charlie Brown Jr. possam se apresentar usando o nome da banda. O imbróglio jurídico foi retratado em reportagem do UOL Prime.

Quem é Graziella?

Nascida em 1971, em Santos, no litoral de São Paulo, ela é formada em Moda no Senac e se tornou estilista. Publicou alguns vídeos em um canal no YouTube, onde compartilhava sobre sua vida e processo de luto após a morte de Chorão. As publicações foram feitas de fevereiro a outubro de 2019.

Graziela e Chorão se conheceram em 1993. No livro "Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?", publicado em 2018 e escrito por Graziella Gonçalves, ela conta como foi quando conheceu o músico.

Fui para a casa com a cabeça a mil. Não parava de pensar no que havia acontecido. Não consegui dormir. Repassei infinitas vezes cada detalhe daquela noite, cada olhar, cada palavra, sendo invadida por um turbilhão de sentimentos. Meu coração tinha um novo dono.

Graziella Gonçalves, no livro "Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?"

Ela foi a inspiração para a música "Proibida Pra Mim". A canção tem o subtítulo de "Grazon", o apelido da estilista.

O casamento aconteceu em 2003. Graziella foi até o altar ao som da música feita em sua homenagem.

"Te Levar", "Tudo Que Ela Gosta de Escutar" e "Só Por Uma Noite" também foram inspiradas na esposa de Chorão. Os momentos ruins e términos contribuíram para a criação de algumas músicas, como "Ela Vai Voltar".

Chorão morreu em março de 2013, devido a uma overdose de cocaína. Em uma entrevista logo após a morte do músico, a estilista afirmou que lutou para tentar trazer o músico de volta a "realidade", pois o cantor era usuário de drogas, e ela perdeu a batalha contra essa "praga mundial".

Os dois estavam separados antes quando Chorão morreu. "Nós estávamos afastados em razão do que estava acontecendo com ele, na verdade, eu estava tentando trazer ele de volta".