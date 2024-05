Mulher Melão fala de desejo de ser mãe: 'Quero congelar óvulos'

Renato Frisson, a Mulher Melão, 37, em entrevista ao Gshow:

Maternidade. "Faz um tempo que eu ando pensando no projeto de família. Estou com vontade de congelar meus óvulos, já estou procurando clínicas para poder fazer isso, porque, futuramente, quero tirar esse projeto do papel, e cuidar de uma criança."

Quero congelar óvulos, mas jamais quero deixar de praticar, né? Porque, afinal de contas, é um dos maiores prazeres da vida. Então eu penso em fazer da forma mais tradicional possível, sem maternidade independente. Quero ter um homem pelo qual eu seja apaixonada, e poder escrever um capítulo de uma nova história. Renata Frisson

Aposentadoria. "A gente vai amadurecendo, e vai sabendo o que você quer. Hoje em dia, meu projeto é parar de fazer ensaio sensual, de viver de conteúdo adulto. Eu estou fazendo uma programação para parar bem, porque é algo que eu não tenho nenhum tipo de vergonha, algo que eu gosto muito e me rendeu muitos frutos financeiramente."

Tenho muito prazer de ter sido a Mulher Melão, que foi um presente de Deus para mim, e eu soube pegar esse presente e realmente multiplicar, né? Fazer dele meu maior ganha-pão. Renata Frisson

História. "Mas enquanto eu não vou para esse projeto [ser mãe], quero viver intensamente e dar o melhor para os meus fãs. Tenho certeza que eu vou entrar para a história, porque é mais uma década trabalhando com mundo sensual, são 16 anos. Eu me comunico muito bem com os homens, mas daqui a pouco vou ser a mulher de um homem só. Coloquei uma data limite de 2 anos."