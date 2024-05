Milton Cunha diz que não teve tempo de perdoar os pais: 'Sobra esse buraco'

Milton Cunha, 62, no Conversa com Bial:

Não se reconciliou com os pais enquanto eles eram vivos. "Não deu. Não deu. Eles morrem dez anos depois que eu já estou aqui [no Rio]", relembra.

Milton diz que não tem memórias de carinho na infância. "Eles diziam: 'Eu te amo'. Aí eu disse: 'Mas eu não lembro de um abraço, eu não lembro de um afago, que família dessituada é essa onde o filho não é abraçado porque não é o produto do projeto deles?'"

Então sobra esse buraco oceânico dentro da gente, de dizer: 'Meu amor, tenta fazer agora o melhor que tu pode, porque a tua infância… ' Milton Cunha

Aposta na felicidade para lidar com os traumas. "Como preencher isso? Acreditando que as pessoas são legais, acreditando que o mundo vale a pena, que a vida vale a pena, você tem esse compromisso atávico com o bem, o bom, a generosidade. Não, eu não vou ser como eles querem, eu não vou ser triste. Eles não vão conseguir me fazer definhar. Eu vou lutar."