Jojo expõe conhecida que estava falando mal dela: 'Tem que manter a pose'

Jojo Todynho, 27, usou seus stories para alfinetar uma conhecida que teria falado mal dela para uma amiga.

O que aconteceu

Segundo a funkeira relatou em seus stories no Instagram, uma amiga lhe contou que estava em uma situação em que uma certa pessoa, que não teve a identidade revelada, estava falando mal de Jojo. Assim, a cantora pediu o nome da pessoa para saber quem era.

Ao entrar no perfil, Jojo encontrou uma mensagem em seu privado, em que a pessoa estava pedido dinheiro para a cantora. A conhecida pedia "um valor simbólico para eu abrir um negócio para mim".

"Olha que engraçado, tem uma mensagenzinha dela aqui no meu Instagram. Ela pode realmente achar tudo isso de mim, mas ela tem que achar e manter a pose", disparou a carioca. "Não é vir no meu Instagram e pedir ajuda. Como é que são as coisas", ironizou.

Jojo ainda incentivou a amiga a mostrar o print para quem lhe falava mal da ex-Fazenda. "É como está o mundo. Não querem trabalhar, estudar, só querem falar mal dos outros. E pedir. Que feio."

Depois, Todynho voltou em seus stories para contar odesenrolar da história. "Ficou toda sem graça quando minha amiga mostrou o print e foi embora. Ficou feia na roda, né? Fala de mim, mas fala baixo. Ou melhor, não deixa rabo preso. Para não passar essas vergonhas", finalizou.

embed da jojo