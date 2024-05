Guipa deita em cama de Rambo na Grande Conquista e provoca: 'Fica doido'

Guipa provocou Rambo na madrugada de hoje (30) em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Antes de dormir, Guipa provocou Rambo. "O pai tá na cama de novo, Rambão. Boa noite", gritou o Conquisteiro para o rival.

Para Edlaine, Guipa explicou que Rambo "fica doido", porque acredita que o radialista "nunca dorme no sofá". "A hora que o Felipe pegou minha cama, vi ele dando risada. Falei: 'Tá rindo, quer que eu durma no sofá, Rambo?'. E ele saiu andando"

Ele, então, pegou seus travesseiros e colocou sobre a cama de Rambo.

