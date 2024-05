Gloria Groove assume 'vicio' em trabalho e celebra pausa: 'Vida obstinada'

A cantora Gloria Groove diz que pausa na carreira mudou completamente sua relação com o trabalho. "Eu acho que vivia uma vida obstinada e entregue ao trabalho", diz a cantora em papo exclusivo com Splash horas antes de estrear seu novo projeto Serenata da GG.

Gloria diz que de um ano e meio pra cá passou a olhar mais para o Daniel e para a sua própria vida. "Minhas coisas. Coisas que sempre estiveram ali, e vão continuar ali. Coisas que quero me lembrar e preservar", afirma Gloria, citando o amor que sente por sua família. "O principal deles".

Vou confessar pra vocês: Este período longe dos palcos & perucas porém muito perto da minha própria vida foi uma das melhores coisas que pude fazer por mim. É tão importante tomar uma certa distância das coisas para entendê-las melhor. Hiato também é construção. Silêncio também é? -- Gloria Groove (@gloriagroove) April 21, 2024

O novo projeto de pagode de Glória Groove só existe por causa desse hiato, de acordo com a cantora o descanso foi preciso pra recuperar o ânimo e retomar sua motivação para o que já estava fazendo.

"Serenata GG jamais teria nascido se eu não tivesse esse solo tão fértil que o descanso me proporcionou, que a distância das situações me proporcionou", assume.

Gloria Groove é uma das atrações da Micareta SP, que acontece nesta quinta-feira (30) na Arena Pinheiros.

Em abril, a cantora desabafou no X (antigo Twitter), que esse tempo longe do "palco e das perucas" fez ela mudar sua percepção do mundo e garantiu que a próxima vez que a encontrassem ela seria "alguém diferente".