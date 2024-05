Amigas ou inimigas? Agatha Moreira e Gabz travam embate em 'Mania de Você'

"Uma trama sobre a vida de duas mulheres que, ora são amigas, ora se tornam inimigas", define João Emanuel Carneiro sobre as protagonistas de "Mania de Você", novela que vai substituir "Renascer" no segundo semestre da Globo.

Splash obteve com exclusividade as primeiras imagens da trama protagonizada por Agatha Moreira, Gabz, Chay Suede e Nicolas Prattes. As gravações começaram nesta semana no Rio de Janeiro.

Temos uma história potente para contar e estamos bastante animados. Fizemos algumas semanas de preparação e estamos muito afinados. Minhas primeiras cenas foram com Chay. Foi divertida de fazer, com bastante humor. Algumas coisas foram acontecendo sem serem combinadas para a cena, mas que funcionaram muito bem.

Agatha Moreira

Agatha Moreira é Luma em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Gabz e Agatha Moreira foram as primeiras a iniciar as gravações da trama de João Emanuel Carneiro, com direção artística de Carlos Araújo. Elas interpretam Viola e Luma, respectivamente, Já Chay Suede dá vida ao vilão Mavi. "Poder interpretar uma protagonista numa novela de João Emanuel, no horário das nove, é incrível. É o momento de mostrar meu trabalho para mais gente. Além de trabalhar com tanta gente incrível e maravilhosa", diz Gabz.

Na primeira quinzena de junho, atores, equipe e produção viajam a Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, para gravar em diferentes ilhas. O cenário paradisíaco da região, onde a atmosfera cosmopolita dos resorts convive com a simplicidade das comunidades locais, será o pano de fundo da história.

Gabz é Viola em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Serão 20 dias de gravações em Angra dos Reis com os quatro protagonistas: Gabz, Agatha, Chay Suede e Nicolas Prattes. Mais adiante, outros nomes do elenco viajarão ao local, como Adriana Esteves, Rodrigo Lombardi, Mariana Ximenes, Eliane Giardini, Antonio Saboia, Allan Souza Lima, Jaffar Bambirra, Ana Beatriz Nogueira, Thalita Carauta, Lucas Wickhaus, Duda Batsow, Gi Fernandes, Paulo Mendes, Mariana Santos e Danilo Grangheia.

Fiquei entusiasmado quando recebi o convite. E, quando tive contato com os primeiros capítulos, minhas expectativas se confirmaram. Estou muito feliz em repetir a parceria com João Emanuel, e muito animado por todas as parcerias que esse projeto irá me proporcionar. Chay Suede

Estão previstas gravações em Portugal, local onde se desenrola a trama de um dos protagonistas. Completam elenco Alanis Guillen, Bruno Montaleone, Bukassa Kabengele, Angelo Antonio, Joana de Verona e Liza Del Dala.

Qual é a história de "Mania de Você"?

A trama vai partir da amizade entre duas jovens, Viola e Luma, que parecem predestinadas a entrarem, literalmente, uma na vida da outra. Nascidas no mesmo dia, em situações bem distintas, elas se conhecem anos mais tarde, unidas por coincidências que vão além da data de aniversário e da paixão pela gastronomia. Tudo isso, temperado por muito romance, drama, mistério, aventura e pitadas de humor.

De origem humilde, Viola (Gabz) se muda com o namorado Mavi (Chay Suede) para Angra dos Reis, onde Luma (Agatha Moreira) tem uma vida luxuosa, bancada pelo homem que acredita ser seu pai, o inescrupuloso Molina (Rodrigo Lombardi), empresário do ramo de cibersegurança. Ele mantém, há décadas, um relacionamento não assumido com sua submissa funcionária Mércia (Adriana Esteves), mãe de Mavi. A recém-formada chef de cozinha, Luma, namora Rudá (Nicolas Prattes), que encontra com Viola por acaso.

Assim, começa a trajetória da dupla, que vai da paixão pelas receitas à obsessão pelo mesmo homem, da conexão imediata ao ponto de uma passar a viver a realidade que era da amiga, dez anos mais tarde. Uma jornada dividida entre a cumplicidade e a rivalidade, que as inclui num quarteto amoroso e é impactada por uma série de circunstâncias, reviravoltas e surpresas, como o segredo em torno de um assassinato.