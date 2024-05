Fernanda Nobre: 'Relacionamento aberto não é falta de paixão'

Desde que começou a falar sobre o casamento aberto que mantém com o diretor José Roberto Jardim, a atriz Fernanda Nobre se tornou uma voz e uma referência sobre o assunto, apesar de não ter a intenção de ser uma "representante da causa".



A atriz, que é uma das melhores amigas de Maria Ribeiro, nossa apresentadora do "Maria vai com Os Outros", diz que escolher um novo modo de se relação em um casamento ou namoro está além do amor que um casal possa sentir.



Você mudar o seu pacto de relação, de monogamia para não-monogamia ou relacionamento aberto, que não são a mesma coisa, não é por falta de paixão Fernanda Nobre, atriz



Fernanda também explica que existem diferenças de acordos e prioridade entre relações abertas e relações não-monogâmicas. A não-monogamia é uma coisa horizontal das relações. [...] Eu namoro você e fico com outra pessoa, essa outra pessoa tem o mesmo peso na minha vida que você. Uma horizontalidade.

Na relação aberta existe uma hierarquia. Eu e o Zé somos mais importantes do que qualquer pessoa que entre. Esse terceiro sabe desse casal-núcleo protagonista. Fernanda Nobre, atriz

Na televisão desde os 8 anos de idade, Fernanda sentiu durante a vida uma cobrança constante para estar arrumada e bonita, dentro e fora das telas, em um período fundamental para construção da sua autoestima.



Com essa pressão social, a atriz cresceu rodeada de inseguranças sobre quem era e o que pensava. Estudando feminismo, Fernanda encontrou conforto para enfrentar esse incômodo e repensou seu modo de se relacionar.



O feminismo me ensinou que esse medo de errar é opressão social. Daí, eu comecei a falar. Quando eu comecei a falar sobre os meus medos, as minhas angústias, tudo cresceu e outras pessoas se sentiram representadas. Fernanda Nobre, atriz

Maria Vai com os Outros" em Universa UOL

Novos episódios da segunda temporada de "Maria Vai com os Outros" entram na programação do Canal UOL toda quinta-feira. A transmissão também fica disponível no Youtube de Universa.