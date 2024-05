Estreias do streaming: Kevin Hart, Eric e voo 447' são destaques

A paródia Die Hart 2, protagonizada por Kevin Hart, a série de suspense Eric, sobre um criador de marionetes que tem o filho desaparecido, e o documentário sobre o Voo 447, da Air France, que caiu levando passageiros do Brasil à França em 2009, estão entre os filmes e séries em destaque nas estreias da semana no streaming em plataformas como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Star+, Globoplay e Max.

Eric (Netflix)

Com Benedict Cumberbatch como protagonista, a série de drama e suspense tem início quando uma criança de nove anos de idade desaparece no caminho para a escola na Nova York dos anos 1980, fazendo com que seus pais lutem para encontrá-la. Dono de uma infância traumática, Vincent, o pai, trabalha com marionetes e, em meio à deterioração mental causada pelo sumiço do filho, se esforça em colocar na TV um monstro azul chamado Eric, conforme seu filho desenhava. Estreia: 30 de maio de 2024.

Die Hart 2: Die Harter (Prime Vídeo)

Sequência de Die Hart, longa lançado no ano passado que trazia o comediante Kevin Hart atuando como ele mesmo, mas num mundo em que se aventurava em gravações de filmes de ação - também disponível no Prime Vídeo, e com a presença de John Travolta como o Coach Ron.

Desta vez, a ideia é mostrar o ator ainda tentando emplacar novas produções de ação, mas, em vez disso, é sequestrado e se vê em meio a uma enrascada: acaba, de fato, envolvido numa trama complicada e repleta de armas e vilões, mas é tudo parte da ‘vida real’. Para continuar seu caminho, porém, o ator opta por ‘fingir’ que tudo não passa de um filme - ou ao menos tenta. Estreia: 30 de maio de 2024.

Rio-Paris - A Tragédia do Voo 447 (Globoplay)

Série documental dividida em quatro episódios relembra o caso do avião da Air France que caiu vitimando 228 pessoas de 33 nacionalidades, incluindo 58 cidadãos brasileiros, no Oceano Atlântico, em 2009. A produção aborda o dia do acidente, as investigações, o julgamento e a vida dos envolvidos no acidente anos depois, entrevistando técnicos, jornalistas e parentes das vítimas.

A decisão final da Justiça foi liberada somente em abril de 2023, com as empresas sendo absolvidas. Durante o processo, os advogados de defesa da Air France e da Air Bus pediram ao tribunal uma absolvição "humanamente difícil, mas técnica e legalmente justificada". Estreia: 31 de maio de 2024 (um dia antes de o fato completar 15 anos).

Evidências do Amor (Max)

O filme traz Fabio Porchat e Sandy como casal que se apaixona após cantar a música Evidências em um karaokê. Quando o relacionamento chega ao fim, porém, o protagonista descobre que todas as vezes que ouve a música é ‘transportado’ ao passado para uma memória ao lado da ex - em geral envolvendo brigas ou algo negativo. Entre tentativas de evitar se deparar com a música e até de buscar alterar as lembranças que vive, se desenrolam os fatos da comédia romântica. O filme já foi exibido nos cinemas mais cedo neste ano, mas chegou ao streaming em 29 de maio de 2024.

Jim Henson, o Homem-Ideia (Disney+)

O documentário aborda a vida e a carreira de Jim Henson (1936-1990), conhecido especialmente por criar e manipular parte dos bonecos de Os Muppets, além de trabalhos que envolvem produções como Vila Sésamo, Labirinto e O Cristal Encantado. Dirigido por Ron Howard, parte da ideia de retratá-lo como "artista, pai e amigo" por meio de entrevistas e imagens de bastidores, relembrando desde sua primeira marionete, usando um casaco de sua mãe e bolas de pingue-pongue, até sua morte. Estreia: 31 de maio de 2024.