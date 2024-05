'Eric': Série da Netflix conta história sombria de criança desaparecida

"Eric" chegou hoje à Netflix e, ao longo de seis episódios, conta a história de Vincent, um pai de família interpretado por Benedict Cumberbatch ("Sherlock"), que se vê em desespero quando seu filho de nove anos desaparece.

Benedict Cumberbatch é protagonista de 'Eric', da Netflix Imagem: Divulgação

Sobre o que é a série

Vincent é um homem cuja infância foi triste e sem afeto dos pais. Já adulto, ele é marionetista, leva um casamento falido de dez anos com Cassie (Gaby Hoffmann), e cuida do filho Edgar, de nove anos.

Um dia, o menino desaparece misteriosamente enquanto estava indo para escola. O pai entra em desespero e tenta de todas as maneiras encontrar o garoto.

Sem saber o que fazer, Vicent se agarra ao desenho de um monstro azul que o filho chamou de Eric. Ele, então, recria o boneco em tamanho real e o coloca no programa de televisão infantil "Good Day Sunshine", do qual faz parte do elenco. Vincent acredita que, ao ver o monstro, Edgar entenderá que deve voltar para casa.

Com o passar do tempo, o homem vai ficando debilitado mentalmente. Vincent começa a ver o monstro Eric como se fosse real.

Vincent vê um monstro azul chamado Eric Imagem: Divulgação

História real?

Diferente do que muitos podem imaginar, "Eric" não é um true crime. A história foi inteira criada por Abi Morgan, roteirista de "A Dama de Ferro".

A série vai além do mistério do sumiço de Edgar e, ambientada em Nova York de 1980, fala sobre a violência na cidade, corrupção policial, racismo e epidemia de Aids.