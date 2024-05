Davi diz que mora em 'apartamentozinho' emprestado desde que ganhou o BBB

Davi Brito, 21, em entrevista ao jornal O Globo:

Vive em apartamento emprestado desde que venceu o BBB. "A gente mora em um apartamentozinho que foi cedido para nós de forma anônima durante um tempo, até nos estabilizarmos."

Não comprou nenhum imóvel com o dinheiro do prêmio. "As casas aonde vamos, que são comentadas pelo pessoal, são de aluguel mesmo. A gente aluga para veranear, passar só o final de semana, descansar mesmo."

Pensa em ter um programa culinário. "Estamos avaliando projetos para ver onde posso me encaixar melhor, qual é o melhor projeto. Fazer um programa de receitas culinárias, por exemplo. Quero agregar coisas positivas, que tragam coisas boas para a sociedade. Falar sobre educação, racismo, assuntos de que a humanidade precisa. Os projetos estão sendo estudados. Em breve a gente vai colocar tudo isso em prática."