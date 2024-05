Claudia Raia fala sobre maternidade do caçula enquanto estrela peça

Claudia Raia, 57, contou sobre como lida com os cuidados do filhos caçula, Luca, de 1 ano e 3 meses, enquanto dá vida à Tarsila do Amaral nos palcos.

O que aconteceu

"Filho de artista é criado na coxia. Foi assim com o Enzo e a Sofia, e será com ele também", falou a atriz em entrevista para O Globo. No momento, Claudia e o esposo, Jarbas Homem de Mello, 54, vivem o casal Tarsila e Oswald de Andrade em "Tarsila, a brasileira".

Segundo a atriz, ela foi convidada em 2020 pela sobrinha-neta da artista, Tarsilinha, para levar ao tablado um lado mais pessoal da vida da pintora. "Ela achava que eu tinha a força da Tarsila", relembra a veterana do teatro.

Além de interpretar a protagonista, Claudia assumiu a produção do espetáculo, que levou três anos de trabalho até chegar ao público. Enquanto produzia o musical sobre a vida da modernista, Claudia descobriu a gravidez de Luca, aos 55 anos. O caçula nasceu em fevereiro de 2023 e a peça estreou 11 meses depois.

Com os pais em cena, a saída, muitas vezes, é levar Luca para os bastidores. "A gente equilibra 11 pratinhos. Mas o Luca é uma criança facinha. Ele vai ao teatro, fica quietinho, toma banho lá e até janta com a gente. Acabamos fazendo um espaço de brinquedos no meu camarim", revela Claudia.

Após uma temporada de quatro meses em São Paulo, o musical chega ao teatro Vivo Rio neste final de semana, de sexta (31) a domingo (2).