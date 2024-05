K-pop: Ateez lança disco e consolida crescimento do grupo com 'Golden Hour'

Com turnês cada vez maiores e mais lotadas e após um sucesso enorme no Coachella, Ateez se consolida como um dos grupos mais bem-sucedidos da quarta geração.

Os piratas do k-pop se destacam pela presença de palco, performances grandiosas e discografia coesa repleta de sucessos dentro e fora do fandom.

Isso pode ser explicado pela onipresença do produtor principal deles, Eden, que trabalha com os membros que participam das letras, como os rappers Hongjooong e Mingi, que sempre escrevem seus versos.

É notório que essas dinâmicas produtores/idols que estão juntos a longo prazo funcionam muito bem e entregam trabalhos mais pessoais por entenderem a trajetória do grupo.

Qual a expectativa para "Golden Hour" - Parte 1?

A primeira impressão é que será um álbum divertido, que não se leva muito a sério e que pode conter um hit de verão. Os teaser que saíram da faixa-título "Work", com os integrantes vestidos de cowboy, Mingi emulando Willy Wonka e o maknae Jongho apenas com sua cabeça tocando flauta dão o tom do que se pode esperar.

A própria letra da música já fala um pouco da nova fase da carreira do grupo. Eles estão mais confiantes, trabalhando e ganhando bem, e conquistando o mundo com música e talento.

O disco será o décimo miniálbum do grupo e contará com seis faixas, todas produzidas pelo mesmo time: Eden, Ollounder, Maddox, Peperoni, Oliv e Door. Novamente o duo de rappers assina todas as letras de rap.

Atinys, fãs do grupo, já perceberam uma série de easter eggs de "Work" —os integrantes foram revelando em MVs e apresentações ao vivo. Essa ligação entre Eras enriquece muito o universo criado para o grupo, o "lore". Muitos fãs adoram pesquisar e esmiuçar detalhes sobre todas as fotos e letras, enquanto outros só querem "Slow it Down and Make it Bouncy". Há espaço para toda interação, o que gera engajamento nas redes sociais e faz o grupo ser descoberto por mais pessoas.

Algumas conexões feitas pelos fãs:

The spoilers were just right there, omg Ateez you did it again. pic.twitter.com/oTKcGVSclN -- fri ? GOLDEN HOUR rpwp? (@paradiseyunho) May 29, 2024

Se o MV parece caótico e divertido, as fotos promocionais do álbum abraçaram outra estratégia: menos conceitual e mais simplificada, com doses duvidosas de Photoshop. Não existem grandes figurinos e eles não seguem uma estética específica. O conceito são eles bonitos na "golden hour", fazendo uma linha "o sol batendo na nossa cara". Gostamos? Sim. A KQ poderia ter se esforçado mais? Com certeza.

"Golden Hour - Part 1" será lançada na madrugada desta sexta-feira (31) e estará disponível em todas as plataformas de música. Será que o disco vai consolidar ainda mais a carreira do grupo? Essa é a expectativa dos fãs.