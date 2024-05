Any revela problemas por falta de higiene no reality: 'Tive coceira'

Any revelou na tarde de hoje (30) que chegou a ter coceira pela falta de higiene de alguns participantes em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Na cozinha, Catia reclamou de quem colocava a tampa do enxaguante bucal na boca. "Já chamei [a atenção] e não vou falar de novo. E aí, parei de usar", afirmou

Any, então, confessou os problemas que teve pela falta de higiene na primeira fase do reality. "Graças a deus nunca tive problema com essas coisas. Mas la na Casa Laranja, onde a gente compartilhava absolutamente tudo, minha boca começou a dar coceira. Eu nunca tive isso na minha vida", afirmou.

Catia concordou. "Não é nojo, é cuidado", disse.

