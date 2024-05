Além da Paulista: confira outros eventos em prol dos LGBTQIA+ em São Paulo

No próximo domingo, 2 de junho, a Avenida Paulista receberá 28ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+. No entanto, nos dias que antecedem a grande festa, instituições organizam outros eventos de grande importância para a comunidade, especialmente por fazerem recortes de discussões e a luta por mais direitos.

Confira a agenda:

Feira Cultural da Diversidade LGBT+

A 23ª edição do evento acontecerá no Memorial da América Latina no dia 30 de maio, das 10h às 21h. Apesar de ser gratuito, o público precisa fazer a retirada das entradas previamente. A feira reúne empreendedores e artistas LGBT+ para apresentarem seus produtos, serviços e talentos. Ainda, diversas ONGs e instituições estarão presentes, inclusive o Sintelmark (Sindicato Paulista das Empresas de Contact Center) disponibilizará 500 vagas de emprego em call center.

Informações: https://memorial.org.br/evento/23a-feira-cultural-da-diversidade-lgbt/

Endereço: Av. Auro Soares de Moura Andrade, 660 - Barra Funda

Marcha do Orgulho Trans de São Paulo

No dia 31 de maio acontecerá a sétima edição do evento, com concentração das 11h às 16h no Largo do Arouche. Após a volta no centro de São Paulo, o público retorna para o ponto de partida, onde haverá uma série de shows das 18h às 21h.

Informações: https://orgulhotrans.com.br/

Endereço: Largo do Arouche, SP

Corrida do Orgulho LGBT+

Pertencente ao calendário oficial dos eventos pré-Parada, a corrida tem como missão a conscientização sobre a democratização dos esportes. O percurso tem um trecho de 5 km para corrida e mais 3 km de caminhada. A abertura da arena acontece às 6h50, no sábado (1º), e a largada às 8h. A inscrição deve ser feita no site no valor de R$ 98 e dá direito a um kit para os corredores.

Informações: https://corridaorgulho.com.br/

Endereço largada: Parque Villa-Lobos (Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros

22ª Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais

O evento acontece no sábado (1º), a partir das 13h, na praça da República. A caminhada tem como objetivo chamar a atenção para a luta contra o racismo, a lesbofobia, a bifobia, a transfobia e por mais visibilidade para mulheres LBTs.

Endereço: https://agenciaaids.com.br/noticia/22a-caminhada-de-lesbi-de-sao-paulo-pede-o-fim-do-lesbocidio-no-proximo-sabado-1/