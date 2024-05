A Grande Conquista: Parcial mostra que famoso pode sair com rejeição

Hadad, Lucas de Albú e Vinigram disputam a terceira Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record). Veja quem pode ser eliminado hoje (30), conforme a parcial da enquete do UOL.

O que diz a enquete

Às 20h, Vinigram foi indicado como o próximo eliminado. O cantor recebeu apenas 11,83% dos votos para seguir no reality.

Por sua vez, Hadad e Lucas de Albú foram os mais votados, tendo mais chances de escapar da berlinda. Eles somaram 47,97% e 40,2% dos votos, respectivamente.

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem você quer que fique na 3ª Zona de Risco? Resultado parcial Total de 5089 votos 46,24% Hadad 42,01% Lucas de Albú 11,75% Vinigram Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 5089 votos

