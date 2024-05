A Grande Conquista: Cel teme volta de Hadad; Any diz ter 7 pessoas na mira

Any e Cel conversaram na manhã de hoje (30) sobre o atual cenário de A Grande Conquista 2 (Record) e com quais participantes devem se preocupar.

O que aconteceu

Na área externa, Cel e Any conversaram sobre a atual Zona de Risco e o influenciador disse temer a permanência de Hadad, que disputa contra Lucas de Albú e Vinigram. "Ele é um jogador extremamente forte. A capacidade de comunicação dele é surreal", disse Cel. "Tem pessoas que podem estar crescendo muito e mudando, em questão de estratégia".

O Conquisteiro disse acreditar que, caso Hadad volte, será mais respeitado pelos participantes e dará um "sossego" para eles momentaneamente. "Mas, na hora que ele voltar a atacar, vai com tudo. Não vai anular as coisas que falamos para ele", afirmou.

Any, por sua vez, disse acreditar na vontade do público e afirmou que Cel "é muito fofoqueiro". "Tu adora ficar falando dos outros, já te falei", disse, em tom de brincadeira. "Eu dei minha opinião só, de quem eu quero que saia", retrucou Cel.

A Conquisteira ainda revelou ter sete pessoas em sua mira, que são participantes que já votaram ou "tramaram" contra ela. "Preciso ficar ligada", afirmou. "Edlaine é uma pessoa que eu gosto, mas não queria que ela fosse para a Zona", acrescentou.

