A Grande Conquista: Any e Hadad dicutem por leite condensado: 'Pauta forte'

Any e Hadad discutiram na manhã de hoje (30) sobre o consumo do leite condensado em A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em meio ao café da manhã, Any e Hadad discutiram. O empresário acusou Any de usar o leite condensado em um momento que não deveria. "Acabou as regras", gritou.

Any, por sua vez, disse que Hadad estava "se revelando". A dupla já "se estranha" há cerca de uma semana por motivos de jogo.

Dessa vez, o Conquisteiro ainda brincou, dizendo que ela usaria desse motivo para aponta-lo na próxima Dinâmica do Faro. "Uma pauta forte… Quer vir com coisinha pra cima de mim", disse para seus aliados.

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem você quer que fique na 3ª Zona de Risco? Resultado parcial Total de 4002 votos 45,75% Hadad 41,98% Lucas de Albú 12,27% Vinigram Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 4002 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso