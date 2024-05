A cor do vinho verde é verde? Entenda o que quer dizer a expressão

Algumas expressões do mundo do vinho complicam mais do que ajudam a esclarecer. "Vinho verde" é uma delas. Afinal, existem vinhos tintos, brancos, rosados e laranjas — nomes que, de certo modo, se referem à cor do líquido. Vinho Verde é outra coisa.

Trata-se da maior denominação da região do Minho, em Portugal. Na grande maioria, produz vinhos brancos, mas não só. Os jornalistas Vinícius Mesquita e Rodrigo Barradas discutem essa nomenclatura e outros aspectos dos rótulos dessa região na edição desta semana do "Vamos de Vinho".

O Minho, situado no norte português, é uma região extremamente fértil, verdejante. Essa é uma das teorias para o nome do vinho, que remeteria à paisagem e às condições agrícolas da área.

Também se fala no ponto de maturação das uvas, que, tradicionalmente, eram colhidas mais cedo, ou seja, verdes. Os próprios aromas e sabores dos vinhos remetem a isso: bastante acidez, pouco álcool, algo de cítrico e vegetal.

Uma terceira teoria diz respeito ao momento ideal de consumo: os vinhos verdes costumam ser bebidos logo depois da colheita, sem estágios longos na vinícola nem na garrafa. Portanto, jovens (verdes).

Você torce o nariz para vinho verde?

No episódio desta semana, os jornalistas também discutem por que o vinho verde às vezes é desprezado pelos consumidores, considerado um vinho menor.

Tradicionalmente, vinhos verdes eram simples e diretos, para serem bebidos jovens e acompanharem com perfeição a culinária da região do Minho, especialmente pratos com porco, peixes, frutos do mar e o tradicional caldo verde.

Hoje, há vinhos mais ambiciosos, que destacam as castas e as sub-regiões do Minho. Mesmo assim, ainda há quem trate os vinhos de lá com certo desprezo. Vinícius Mesquita credita essa atitude à acidez alta e o perfil agudo dos vinhos.

Vamos de Vinho:

Apresentado pelos jornalistas Vinícius Mesquita e Rodrigo Barradas, o videocast combina conhecimento especializado e uma abordagem descontraída sobre o vinho. Os episódios são disponibilizados toda quinta, no Canal UOLe no Youtube de Nossa. Assista ao programa da semana: